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Сегодня, 14:00

Романцев: «Однажды на тренировку «Динамо» привели легионеров, о которых я ничего не слышал»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев
Олег Романцев.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев, отвечая на вопрос члена совета директоров «Динамо» в рамках специальной рубрики «СЭ», вспомнил о своем периоде работы в клубе и порассуждал о причинах ухода из команды.

— Олег Иванович, с наступающим новым годом! Искренне жалею, что в свое время у тренера Романцева не получилось в «Динамо». Теперь, спустя столько лет, не назовете причину того, почему это произошло? — спросил Степашин.

— А я, уважаемый Сергей Вадимович, никогда и не делал из этого секрета. Дело в том, что с первых шагов в новой профессии я привык сам комплектовать команду. Ведь только тренер ставит перед ней цель исходя из возможностей футболистов. Значит, только он должен подбирать тех, с кем способен ее добиться. Помнится, в «Спартаке» мы подолгу обсуждали с Николаем Петровичем Старостиным качества игроков, которые могли бы усилить команду. Иногда не сходились во мнении. Но последнее слово всегда оставалось за мной. Когда меня приглашали в «Динамо», клуб находился на грани вылета. Это был риск, но я согласился. И мы с ребятами сделали почти невозможное. А потом мне пообещали решить все вопросы по укреплению состава. Но каково же было мое удивление, когда на первой же предсезонной тренировке мне представили целую бригаду легионеров, о которых я ничего не знал и не слышал! На что мне заявили: работай, контракты с ними уже подписаны. Вскоре я понял: из этой затеи ничего не получится. Из тех неизвестных наемников на совесть трудились лишь бразилец Тьяго [Силва] да португалец Данни. Остальные работали спустя рукава. А когда уже в ходе чемпионата я окончательно осознал, что это тупик, то прямо заявил об уходе. И меня поняли.

Жалею ли я об этом? Нет. Просто не имел права поступить по-другому — не мог обманывать ни футбол, ни болельщиков, ни себя. Думаю, уважаемый Сергей Вадимович, что вы меня поймете.

Виктор Мелехин падает в&nbsp;снег в&nbsp;матче ЦСКА и &laquo;Ростова&raquo;. «Карпин прав — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы!» Интервью Романцева
Олег Романцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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 15 1 5
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