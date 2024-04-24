Лещенко: «Динамо» победило на классе. Но «Оренбург» играл великолепно»

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над «Оренбургом» (2:1) в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

«Оренбург» играл великолепно. Интересный и разнообразный футбол. «Оренбург» почти весь матч доминировал. Фактор своего поля и искусственный газон дает о себе знать. На классе и контратаках «Динамо» и одержало победу. «Оренбургу» сегодня не повезло. У «Динамо» многое получилось, но было много неточных передач. Тем не менее приятно, что команда заработала три очка в этой игре», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 44 очками сохраняет третье место в РПЛ. Команда одержала третью победу подряд во всех турнирах. У «Оренбурга» 26 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице чемпионата России.