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Швейцарец Йевтич рассказал, почему остался в России после начала СВО

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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич в интервью Metaratings.ru рассказал, почему продолжает выступать в России.

— Ты один из главных долгожителей «Рубина». Находишься в клубе с 2020 года. Застал и коронавирус, и СВО, но все равно до сих пор в клубе. Как?

— Одна из моих главных сильных сторон — терпение, что я и доказал при восстановлении от травмы. Очень надеюсь, что все рано или поздно закончится. С другой стороны, я профессиональный спортсмен, который обязан фокусироваться на своей работе. Футбол — это моя жизнь, это для меня все. И даже если что-то идет не так, то нужно терпеть и работать.

Йевтич выступает за «Рубин» с 2020 года. В составе казанского клуба он провел 47 матчей. Из-за травмы колена швейцарец полностью пропустил сезон-2022/23, а также первую часть сезона-2023/24. Действующий контракт 31-летнего полузащитника с «Рубином» истекает летом 2024 года.

Источник: metaratings.ru
ФК Рубин (Казань)
Дарко Йевтич
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
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ЦСКА – Спартак
 - : -
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Ахмат – Сочи
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