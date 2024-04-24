Швейцарец Йевтич рассказал, почему остался в России после начала СВО
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич в интервью Metaratings.ru рассказал, почему продолжает выступать в России.
— Ты один из главных долгожителей «Рубина». Находишься в клубе с 2020 года. Застал и коронавирус, и СВО, но все равно до сих пор в клубе. Как?
— Одна из моих главных сильных сторон — терпение, что я и доказал при восстановлении от травмы. Очень надеюсь, что все рано или поздно закончится. С другой стороны, я профессиональный спортсмен, который обязан фокусироваться на своей работе. Футбол — это моя жизнь, это для меня все. И даже если что-то идет не так, то нужно терпеть и работать.
Йевтич выступает за «Рубин» с 2020 года. В составе казанского клуба он провел 47 матчей. Из-за травмы колена швейцарец полностью пропустил сезон-2022/23, а также первую часть сезона-2023/24. Действующий контракт 31-летнего полузащитника с «Рубином» истекает летом 2024 года.
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|Зенит
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|5
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2
|Краснодар
|24
|13
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|4
|38-23
|46
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3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
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4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
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5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
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6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
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7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
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8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
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9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
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10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
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11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
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12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
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13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
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14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
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15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
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16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
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Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
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Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
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Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
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Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
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Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
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Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
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ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
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Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
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Джон Кордоба
Краснодар
|12
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Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
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Максим Глушенков
Локомотив
|10
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Константин Тюкавин
Динамо
|8
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2