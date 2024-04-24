Швейцарец Йевтич рассказал, почему остался в России после начала СВО

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич в интервью Metaratings.ru рассказал, почему продолжает выступать в России.

— Ты один из главных долгожителей «Рубина». Находишься в клубе с 2020 года. Застал и коронавирус, и СВО, но все равно до сих пор в клубе. Как?

— Одна из моих главных сильных сторон — терпение, что я и доказал при восстановлении от травмы. Очень надеюсь, что все рано или поздно закончится. С другой стороны, я профессиональный спортсмен, который обязан фокусироваться на своей работе. Футбол — это моя жизнь, это для меня все. И даже если что-то идет не так, то нужно терпеть и работать.

Йевтич выступает за «Рубин» с 2020 года. В составе казанского клуба он провел 47 матчей. Из-за травмы колена швейцарец полностью пропустил сезон-2022/23, а также первую часть сезона-2023/24. Действующий контракт 31-летнего полузащитника с «Рубином» истекает летом 2024 года.