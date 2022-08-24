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Сегодня, 12:08

Лещенко назвал возможный уход Моро существенной потерей для «Динамо»

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника бело-голубых Николы Моро в «Болонью».

«Если он уйдет в «Болонью, для «Динамо» это будет существенная потеря. Конечно, это хороший клуб для продолжения его карьеры. Итальянцы умеют считать деньги. «Болонья» — достаточно крепкий клуб. Жалко, мы и так потеряли трех защитников, сейчас еще в центре будет такая проблема. Грустно все это», — сказал Лещенко «СЭ».

Моро выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 2 ассиста в 5 матчах текущего сезона РПЛ.

Контракт Моро с «Динамо» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Никола Моро
ФК Болонья
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