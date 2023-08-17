L'Equipe: Изидор согласовал с «Марселем» пятилетний контракт

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор близок к переходу в «Марсель», информирует L'Equipe.

По данным источника, спортивный директор французского клуба Хавьер Рибалта согласовал с форвардом пятилетний контракт. С «Локомотивом» все еще нет договоренности.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за железнодорожников.

Портал Transfermarkt.com оценивает 22-летнего француза в 6 миллионов евро.

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