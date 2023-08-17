Вратарь «Крыльев» Фролов рассказал, как принес гранату на тренировку

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, как разыгрывал партнеров по самарской команде.

— Как-то на тренировку «Крыльев» принес светошумовую гранату. Она пластиковая, 500 рублей стоит, в магазине можно купить. Выдергиваешь чеку, бросаешь, она взрывается со светом. Безобидная в целом. Но когда люди видят гранату — они, конечно, в шоке. Особенно, когда она в руках у вратаря. В общем, как-то бросил перед тренировкой. Посмеяться, «ха-ха» половить. Было весело, — цитирует Фролова Sport24.

Завтра, 18 августа, «Крылья» сыграют с «Рубином» в 5-м туре РПЛ.