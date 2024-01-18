Гладилин: «Абаскаль считает 20 человек игроками основы «Спартака», такого быть не должно»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о проблемах испанского специалиста Гильермо Абаскаля с постановкой игры в московской команде.

«Тренеру не удается поставить игру — в этом есть проблема, а не в том, что подготовка будет короткая или плохая. Проблема в том, что 20 с лишним человек считают себя игроками основы. И тренер, в том числе, считает их всех игроками старта. В команде, которая хочет выигрывать какие-то призы, такого быть не должно. Должен быть костяк команды и должны быть игроки, которые выходят на ротацию. Тренер пока еще не определился. Он молодой специалист, еще в поисках. Найдет, значит, будет хорошо. Но о чемпионстве речи уже не идет. Для этого должны провалить вторую часть чемпионата «Краснодар» и «Зенит», — цитирует Гладилина Metaratings.ru.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы в начале марта.