Леонид Калошин - о скорости работы судей с ВАР: "Было бы плохо, если бы этот опыт не был первым"

Глава проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин прокомпостировал скорость принятия решений судьями в моментах с использованием новой технологии.

В среду, 3 апреля, технология использовалась во время первых игр 1/2 финала Олимп-Кубка России "Урал" - "Арсенал" (1:0) и "Локомотив" - "Ростов" (2:2), в каждом из которых был использован ВАР – в первой встрече после вмешательства видеоассистентов красную карточку получил полузащитник екатеринбуржцев Петрюс Бумаль, во второй после просмотра повтора в ворота железнодорожников был назначен пенальти за фол Ведрана Чорлуки на хавбеке дончан Романе Еременко.

– Почему судья так долго пересматривал эпизод с Чорлукой?

– Примерно так же было в Екатеринбурге. Происходило все слишком долго, согласен. Это то, что мы будем исправлять. Думаю, легко сможем это устранить.

Не забывайте - это лишь первый опыт. Это бросалось в глаза, правда. Было бы плохо, если бы этот опыт не был первым. Судьи сами все понимают, они будут работать над этим. (Андрей Михайлов)

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