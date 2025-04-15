Представитель Дзюбы о рекорде по системе «гол+пас»: «Будут и другие цели, проблем с мотивацией нет и не было»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» прокомментировал рекорд форварда по системе «гол+пас» в чемпионате России.

В матче 24-го тура РПЛ «Акрон» — «Факел» (1:0) Артем Дзюба отличился голом, что позволило ему побить рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» по версии Transfermarkt.

«Этот рекорд получился неожиданным. Недавно Transfermarkt пересчитал голевые действия Дмитрия Лоськова, убрал ему одну передачу. Мы были уверены, что Артем только догнал Лоськова, а, оказывается, перегнал.

Для избежания каких-либо споров нужно помимо создания единого подсчета также и побить рекорды по всем версиям. Надеюсь, в этом сезоне Артему это удастся. Полный вперед! Когда он побьет все рекорды по гол+пас, будут и другие цели. Проблем с мотивацией нет и никогда не было. Только вперед! Верим, что следующие удачные действия будут в матче со «Спартаком», — сказал Гольдман «СЭ».

По версии Transfermarkt, у Артема Дзюбы 266 результативных действий в чемпионате России, у Дмитрия Лоськова — 265.

По версии «СЭ» и Спортса``, Лоськов за карьеру набрал 255 очков. На счету Артема после гола в ворота «Факела» 249 баллов (166+83). Таким образом, форварду «Акрона» осталось набрать еще 7 результативных действий.