Леонид Федун: "Расставаться с Зе Луишем просто так у нас нет никакого желания"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал возможность ухода из команды нападающего Зе Луиша. Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему форварду со стороны "Порту".

- Он готов остаться здесь, - сказал Федун. - Он готов, если будут хорошие предложения, уйти. Он наш лучший бомбардир. Просто так с ним расставаться у нас нет никакого желания. (Дмитрий Зеленов)

В минувшем сезоне Зе Луиш провел 38 матчей за "Спартак", забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

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