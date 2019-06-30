21:44 | Футбол — РПЛ

Леонид Федун: "Будут ли новички? Селекционная служба активно работает"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) на турнире Кубок Париматч Премьер.

- Насколько "Спартаку" важно быть выше в этом турнире, чем ЦСКА, "Краснодар", "Ростов"?

- Абсолютно все равно. 

- Как вам Понсе? И есть ли смысл болельщикам "Спартака" ждать еще кого-то?

- Посмотрим, селекционная служба работает активно. Получится- не получится... С Понсе получилось. На мой взгляд, этот игрок может добавить вариативности составу команду, потому что он играет совсем по-другому, чем другие наши нападающие. (Дмитрий Зеленов)

Спартак - ЦСКА

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