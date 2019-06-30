Леонид Федун: "Боккетти лучше искать команду, где у него будет игровая практика"

Итальянский защитник Сальваторе Боккетти собирается покинуть "Спартак", сообщил журналистам владелец московского клуба Леонид Федун.
- Есть ли шанс, что Боккетти останется?
- Вроде бы, он собирается уходить. Он достаточно возрастной игрок (итальянцу 32 года. - Прим. "СЭ"). Ему лучше искать команду, где у него будет игровая практика.
- Сейчас Джикия выбыл. Не боитесь, что будет дефицит игроков в обороне?
- У нас четыре центральных защитника. (Дмитрий Зеленов)
В минувшем сезоне Боккетти провел 22 матча за "Спартак".
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