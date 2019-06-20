Леонид Федун: "Аленичева брали профессионалы. Я им потом говорю: вы кого притащили?"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "Чемпионату" рассказал, как в июне 2015 года на пост главного тренера команды был назначен Дмитрий Аленичев.

Он покинул клуб уже следующим летом – после поражения от кипрского АЕКа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

– Аленичев – суперигрок. Но помните, когда меня достали, я сказал: "Передаю полномочия профессионалам". Вот они мне притащили Аленичева, – цитирует Федуна "Чемпионат". – Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: "Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали". Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Гончаренко был вариантом. Аленичева вообще не было в моем списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они все сделают. Вот, профессионалы все сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось – либо ты сам отвечаешь, либо нет.