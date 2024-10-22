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Сегодня, 16:09

Леонченко — о воспитанниках «Локомотива»: «Самое главное — чтобы перед ребятами была цель»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос «СЭ» о секрете воспитания молодых игроков.

— Футбол тем и интересен, что каждый год появляются таланты. Нужно лишь уметь разглядеть их и довести до высокого профессионального уровня. Самая большая проблема — это переход из детско-юношеского футбола во взрослый. И мы в «Локомотиве» сделали так, чтобы лучшие игроки, которые заканчивают академию и попадают в молодежку, непосредственно соприкасались с основной командой и видели эту цель.

Самое главное, что этот подъем наверх не должен быть искусственным. Никто случайно до высокого уровня не добирается. Ребята добиваются высот своим трудом, выигрывая здоровую конкуренцию. Все мы стараемся помочь нашим игрокам как можно быстрее пройти путь от юношеского футбола до взрослого, — сказал Леонченко «СЭ».

Исследование о работе с молодежью в РПЛ читайте в материале «СЭ» «Помогают ли международные санкции выйти из «демографического кризиса» российскому футболу?».

Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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