Два боснийских тренера вошли в штаб Слишковича в «Оренбурге»
«Оренбург» объявил о вхождении в тренерский штаб Владимира Слишковича двух боснийских специалистов — Ивана Бубало и Мухамеда Берберовича.
В свою очередь, команду покинули тренеры Фернандо Кабалейро и Дамиан Моретти.
«Мы благодарим Фернандо и Дамиана и желаем успешного продолжения карьеры», — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга».
После 12 туров РПЛ «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице с восемью очками. В следующем матче первенства команда Слишковича примет «Рубин» 27 октября.
Источник: Telegram-канал
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|
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|
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|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
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|
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|28.10
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Зенит
|7
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|
Алексей Батраков
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|7
|
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Краснодар
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|П
|
|
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Зенит
|8
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|
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Локомотив
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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Динамо Мх
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|1
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Динамо
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