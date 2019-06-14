"Лех" продлил аренду Жамалетдинова у ЦСКА

Нападающий Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за "Лех", сообщает официальный сайт ЦСКА. Армейцы договорились с польским клубом о продлении аренды до конца сезона-2019/20.
В "Лех" Жамалетдинов перешел зимой этого года. Провел за него 7 игр, забил 1 гол, а концовку сезона пропустил из-за травмы голеностопа.
Перед уходом в аренду футболист продлил контракт с армейцами до окончания сезона-2020/21.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/timur-zhamaletdinov-prodolzhit-vystupat-za-lekh/
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