"Лех" продлил аренду Жамалетдинова у ЦСКА

Нападающий Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за "Лех", сообщает официальный сайт ЦСКА. Армейцы договорились с польским клубом о продлении аренды до конца сезона-2019/20.

В "Лех" Жамалетдинов перешел зимой этого года. Провел за него 7 игр, забил 1 гол, а концовку сезона пропустил из-за травмы голеностопа.

Перед уходом в аренду футболист продлил контракт с армейцами до окончания сезона-2020/21.