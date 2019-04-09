"Легла на него, чтобы остановить все это". Свидетельница – о драке Мамаева и водителя Соловчука

На заседании Пресненского суда города Москвы свидетельница драки с участием водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым Екатерина Бобкова дала показания.
– Всех знаю одинаковое время. Лет семь назад познакомилась с ребятами – с Кокориным и Мамаевым знакома давно. Протасовицкого и Кирилла Кокорина не знала, – сказала Бобкова. – Я отдыхала в клубе. Мы были за одним столом, они за другим. Мы подошли, поздоровалась. Была с друзьями. Все были нормальные, – сказала Бобкова.
– Фамилия друзей? – уточняет гособвинитель.
– Не помню.
– Что дальше было?
– Присоединились за столиком. Сидели. Я пила виски с колой. Потом вышли из клуба. 6 часов утра было. Три бокала виски я выпила где-то. Я вышла с девочками, а затем ребята. Вышли из клуба, там стоял мерседес около входа, белый. Стоял передом. Водитель сидел в машине. Мы ждали такси. Одна из девочек села в машину, подумала, что это такси, но тут же выскочила, и передала слова водителя: "я петухов возить не буду". Она вышла раньше просто.
– Что и кому стала говорить та девушка?
– Она была в ужасе, что ребят назвали петухами. Разве это не оскорбительно? Она это сказала Павлу Мамаеву и еще кому-то. Саши Кокорина рядом не было. Паша пошел к машине со стороны водителя спросить, кого он назвал петухами. Водитель вышел из машины и начал орать: "Вас!" Сама не видела. Восстанавливала память по видео. На его месте я бы убежала. Но он взял и зачем-то повернутся. Если ему было так страшно, мог бежать дальше. Какое право он имеет оскорблять людей? То есть оскорблять меня могут, а дать в морду я не могу?! Они там дрались, он тоже махался, потом упал.
– Вы подошли к водителю?
– Да.
– И что дальше?
– Легла на него.
– Зачем?
– Чтобы остановить все это.
– Вы один раз на него легли?
– Два раза.
– Он сопротивлялся?
– Когда я легла? Нет. У него кровь шла. Что он должен был сказать? Вы такая хорошенькая?! (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)