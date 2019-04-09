"Легла на него, чтобы остановить все это". Свидетельница – о драке Мамаева и водителя Соловчука

На заседании Пресненского суда города Москвы свидетельница драки с участием водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым Екатерина Бобкова дала показания.

– Всех знаю одинаковое время. Лет семь назад познакомилась с ребятами – с Кокориным и Мамаевым знакома давно. Протасовицкого и Кирилла Кокорина не знала, – сказала Бобкова. – Я отдыхала в клубе. Мы были за одним столом, они за другим. Мы подошли, поздоровалась. Была с друзьями. Все были нормальные, – сказала Бобкова.

– Фамилия друзей? – уточняет гособвинитель.

– Не помню.

– Что дальше было?

– Присоединились за столиком. Сидели. Я пила виски с колой. Потом вышли из клуба. 6 часов утра было. Три бокала виски я выпила где-то. Я вышла с девочками, а затем ребята. Вышли из клуба, там стоял мерседес около входа, белый. Стоял передом. Водитель сидел в машине. Мы ждали такси. Одна из девочек села в машину, подумала, что это такси, но тут же выскочила, и передала слова водителя: "я петухов возить не буду". Она вышла раньше просто.

– Что и кому стала говорить та девушка?

– Она была в ужасе, что ребят назвали петухами. Разве это не оскорбительно? Она это сказала Павлу Мамаеву и еще кому-то. Саши Кокорина рядом не было. Паша пошел к машине со стороны водителя спросить, кого он назвал петухами. Водитель вышел из машины и начал орать: "Вас!" Сама не видела. Восстанавливала память по видео. На его месте я бы убежала. Но он взял и зачем-то повернутся. Если ему было так страшно, мог бежать дальше. Какое право он имеет оскорблять людей? То есть оскорблять меня могут, а дать в морду я не могу?! Они там дрались, он тоже махался, потом упал.

– Вы подошли к водителю?

– Да.

– И что дальше?

– Легла на него.

– Зачем?

– Чтобы остановить все это.

– Вы один раз на него легли?

– Два раза.

– Он сопротивлялся?

– Когда я легла? Нет. У него кровь шла. Что он должен был сказать? Вы такая хорошенькая?! (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)