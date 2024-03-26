Экс-игрок ЦСКА Масалитин призвал клубы РПЛ больше доверять молодым россиянам

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российские клубы должны чаще использовать молодежь из России.

«Надо, чтобы клубы чаще использовали российских игроков, чтобы они прогрессировали и не сбавляли набранный темп, а прибавляли в мастерстве. Если это будет, то у Карпина будет больше выбора футболистов в национальную команду. Мы видели по игре с сербами, что можем играть на высоком уровне, но нам не достает соревновательной практики, безусловно. Надо снять зажатость, молодые игроки должны чувствовать себя более уверенными», — заявил Масалитин в интервью «Газете.Ru».