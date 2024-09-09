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Латышонок признался, что хотел перейти именно в «Зенит»

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Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, что хотел перейти именно в петербургский клуб.

Латышонок присоединился к «Зениту» перед началом текущего сезона, подписав контракт до 2028 года.

«У меня получилось быстро адаптироваться. В этом мне помогли партнеры по команде и тренерский штаб. Я им очень сильно благодарен. Через два тура уже чувствовал, что нахожусь в своей тарелке. Помогло, что я сыграл в важном матче за Суперкубок России. Это показывает уровень доверия ко мне. Боязнь конкуренции? Я хотел перейти именно в «Зенит». Понятно, что там не было четкого первого номера. Я это понимал, но был готов к конкуренции, независимо от ситуации», — цитирует Латышонка «РБ Спорт».

Также голкипер рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«До перехода — нет, но он был рад видеть меня в команде. В первый тренировочный день мы с ним поговорили. Я был под большим впечатлением от Сергея Богдановича. Вообще, я был в шоке в первый день — столько легенд в тренерском штабе. Было небольшое волнение, но довольно быстро справился с ним», — добавил футболист.

В сезоне-2023/24 Латышонок выступал за калининградскую «Балтику», с которой дошел до суперфинала FONBET Кубка России.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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