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Сегодня, 16:40

Орлов считает, что Романцев разглядел в Станковиче настоящего специалиста

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Известный комментатор Геннадий Орлов оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

«Станкович очень такой... У него очень приятная внешность. Он располагает к себе. Такой «боровичок», к таким люди относятся с уважением. Объятия с Романцевым? Романцев понял, что это специалист. Он-то увидел как раз. Ну, кто до этого были — Тедеско, Абаскаль... Ну, кто они такие? А этот уже все-таки человек футбольный. Сам играл, ну и как тренер уже кое-что там выиграл.

Ну и сам факт, что он отказался от Соболева, говорит о многом. Он отказался, потому что тот медленный, не играет 90 минут в подвижный футбол. А сейчас этот футбол скоростной. Даже когда с «Рубином» остались вдесятером, то все нападающие, которые есть у «Спартака», держали в напряжении их защиту. Они не давали развивать атаки. Вот за счет этого «Спартак» сейчас и сильно выглядит, у них высокий прессинг. Сегодня такой футбол. Понимаете, это очень важно. Нельзя давать разгоняться сопернику», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. 15 сентября красно-белые сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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