Ларссон рассказал, что летом «Спартак» отклонил предложения по нему от европейских клубов
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что московский клуб отклонил несколько предложений по нему от европейских клубов.
«Да, у меня были предложения. О том, от каких клубов они были и насколько я был близок к переходу, говорить не стану, не хочется углубляться. Но возможности действительно были. Предложения тоже были, но «Спартак» их не принял. Впрочем, «Спартак» — это мой клуб и работодатель. У меня есть контракт, я должен это уважать. В клубе знают, чего я хочу. Посмотрим, что произойдет в будущем. Сейчас я сфокусирован на «Спартаке», у нас впереди тяжелый групповой этап Лиги Европы, но это хороший вариант заявить о себе. Я хочу сосредоточиться на этом, но у меня есть амбиции для следующего шага», — приводит Fotbollskanalen слова Ларссона.
Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 8 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего шведа в 15 миллионов евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.fotbollskanalen.se/ryssland-1/spartak-satte-stopp-for-larsson-flytt-det-kom-in-bud/?utm_source=t.co&utm_medium=social&utm_campaign=fotbollskanalen_nyheter
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