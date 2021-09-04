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Ларссон рассказал, что летом «Спартак» отклонил предложения по нему от европейских клубов

15:58
Иван Новосельцев и Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Иван Новосельцев и Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что московский клуб отклонил несколько предложений по нему от европейских клубов.

«Да, у меня были предложения. О том, от каких клубов они были и насколько я был близок к переходу, говорить не стану, не хочется углубляться. Но возможности действительно были. Предложения тоже были, но «Спартак» их не принял. Впрочем, «Спартак» — это мой клуб и работодатель. У меня есть контракт, я должен это уважать. В клубе знают, чего я хочу. Посмотрим, что произойдет в будущем. Сейчас я сфокусирован на «Спартаке», у нас впереди тяжелый групповой этап Лиги Европы, но это хороший вариант заявить о себе. Я хочу сосредоточиться на этом, но у меня есть амбиции для следующего шага», — приводит Fotbollskanalen слова Ларссона.

Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 8 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего шведа в 15 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Дополнительная информация:

https://www.fotbollskanalen.se/ryssland-1/spartak-satte-stopp-for-larsson-flytt-det-kom-in-bud/?utm_source=t.co&utm_medium=social&utm_campaign=fotbollskanalen_nyheter

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Иван Торопцев все материалы автора

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