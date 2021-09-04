Ларссон рассказал, что летом «Спартак» отклонил предложения по нему от европейских клубов

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что московский клуб отклонил несколько предложений по нему от европейских клубов.

«Да, у меня были предложения. О том, от каких клубов они были и насколько я был близок к переходу, говорить не стану, не хочется углубляться. Но возможности действительно были. Предложения тоже были, но «Спартак» их не принял. Впрочем, «Спартак» — это мой клуб и работодатель. У меня есть контракт, я должен это уважать. В клубе знают, чего я хочу. Посмотрим, что произойдет в будущем. Сейчас я сфокусирован на «Спартаке», у нас впереди тяжелый групповой этап Лиги Европы, но это хороший вариант заявить о себе. Я хочу сосредоточиться на этом, но у меня есть амбиции для следующего шага», — приводит Fotbollskanalen слова Ларссона.

Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 8 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего шведа в 15 миллионов евро.