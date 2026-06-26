Робертсон отклонил 8-летний контракт от «Сиэтла» на 120 миллионов долларов

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон отказался от предложенного «Сиэтлом» контракта на 8 лет и 120 миллионов долларов, сообщает Sportsnet.

«Кракен» получили разрешение на ведение переговоров с 26-летним американцем в рамках возможного обмена, так как 1 июля игрок может стать ограниченно свободным агентом.

В сезоне-2025/26 Робертсон сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 96 (45+51) очков. В плей-офф он забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи в 6 играх.