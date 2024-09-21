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Сегодня, 18:40

Лапочкин считает, что первый гол Кордобы в ворота «Акрона» засчитан ошибочно

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» проанализировал эпизод с первым голом нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Акрона» в матче 9-го тура РПЛ (5:2).

«Гол забит из положения вне игры. Мне непонятно, почему не вмешался ВАР. Игрок за линией офсайда стоит в площади ворот прямо перед вратарем и мешает ему реагировать на удар, возможно парировать его. По-моему, момент несложный, и я не понимаю, почему этот гол был засчитан», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице . «Акрон» остался на 11-й строчке, имея в активе восемь баллов. В следующем матче черно-зеленые примут «Зенит», а «Акрон» встретится в гостях с «Ростовом». Оба противостояния пройдут 28 сентября.

Джон Кордоба
ФК Акрон
ФК Краснодар
Сергей Лапочкин (судья)
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1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
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 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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 Химки 8 1 3 4 9-16 6
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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