Лапочкин считает, что первый гол Кордобы в ворота «Акрона» засчитан ошибочно

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» проанализировал эпизод с первым голом нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Акрона» в матче 9-го тура РПЛ (5:2).

«Гол забит из положения вне игры. Мне непонятно, почему не вмешался ВАР. Игрок за линией офсайда стоит в площади ворот прямо перед вратарем и мешает ему реагировать на удар, возможно парировать его. По-моему, момент несложный, и я не понимаю, почему этот гол был засчитан», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице . «Акрон» остался на 11-й строчке, имея в активе восемь баллов. В следующем матче черно-зеленые примут «Зенит», а «Акрон» встретится в гостях с «Ростовом». Оба противостояния пройдут 28 сентября.