Лапочкин рассудит «Спартак» и «Рубин»
14 октября 2019, 23:59
Бригада арбитра Сергея Лапочкина будет работать на матче 13-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином», информирует официальный сайт РФС. Встреча пройдет 19 октября на стадионе «Открытие Арена».
«Спартак» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).
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