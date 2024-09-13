Лапочкин: «Встреча руководителей клубов РПЛ с Мажичем не решит проблем судейства»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился мнением о встрече руководителей клубов РПЛ с руководителем Департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

— После этой встречи вообще ничего не поменяется, — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт». — Проблема нашего судейства — в размытости формулировок «серой» зоны. Мы видим, что примерно в одних и тех же эпизодах Экспертно-судейская комиссия принимает диаметрально противоположные решения. Например, в матче Кубка России между «Пари НН» и «Краснодаром» про фол Кордобы сказали, что это фол перед пенальти на нем, а в игре чемпионата между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» действия защитника Гоцюка против форварда Касинтуры как нарушение не расценили. И в этом вся проблема, тянущая за собой все остальные. Одной встречей с главой судейского корпуса их не решишь.

— Вообще, контакты руководителей клубов с начальниками судей нужны? Или судейский институт должен как бы оставаться «над схваткой» и никого в свое ведомство не пускать?

— Всегда можно найти компромисс. Например, УЕФА на тему судейства никому ничего не объясняет. Но эта организация проводит международные соревнования. Они накануне каждой из двух частей сезона — летом и перед плей-офф — выпускают подробные материалы, где все подробно объясняют. А в рабочем порядке решения судей не комментируют.

Есть национальные чемпионаты — Испании, Италии, Англии. Там руководители судейского ведомства встречаются с представителями клубов, что-то им объясняют, идет диалог. Мне кажется, надо брать на вооружение такой опыт. Все должно быть открыто и прозрачно. Такое общение снимет большой пласт проблем. А мы идем по пусти замалчивания и запутывания ситуации. И слышим, что в семи стартовых турах РПЛ арбитры допустили всего четыре ошибки.

3 сентября в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.