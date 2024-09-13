«Акрон» подписал форварда Чиботу из «Хапоэля»
Форвард «Хапоэля» Мавис Чибота подписал контракт с «Акроном», сообщается на официальном сайте клуба.
Сроки соглашения с 28-летним конголезцем не сообщаются. Чибота прибудет в расположение команды после получения визы и будет внесен в заявочный лист на сезон после осуществления всех необходимых процедур.
Чибота перешел в «Хапоэль» из «Маккаби» Хайфа в 2023 году. Всего за клуб он провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.
Источник: Сайт Акрона
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|
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|7
|5
|0
|2
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|15
|
4
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|7
|4
|2
|1
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|14
|
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|7
|4
|1
|2
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|13
|
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|13
|
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|3
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|2
|2
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|0
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|
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|0
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|6
|
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|1
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|3
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|6
|
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|7
|1
|3
|3
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|6
|
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|7
|1
|2
|4
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|5
|
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|7
|0
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|
16
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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