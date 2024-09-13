«Акрон» подписал форварда Чиботу из «Хапоэля»

Форвард «Хапоэля» Мавис Чибота подписал контракт с «Акроном», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 28-летним конголезцем не сообщаются. Чибота прибудет в расположение команды после получения визы и будет внесен в заявочный лист на сезон после осуществления всех необходимых процедур.

Чибота перешел в «Хапоэль» из «Маккаби» Хайфа в 2023 году. Всего за клуб он провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.