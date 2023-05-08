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Сегодня, 21:47

Лантратов — лучший по отражению пенальти в Европе с момента дебюта в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов лучший по отражению пенальти в РПЛ и Европе, сообщает Opta Sports.

27-летний голкипер дебютировал в РПЛ в августе 2020 года. С того момента он отразил 8 одиннадцатиметровых из 24. Ни один другой вратарь чемпионата России не отразил больше трех. Ближайший преследователь россиянина в Европе — Эдгар Бадия («Эльче»), на счету которого 7 отраженных пенальти с того момента.

Лантратов провел первую часть сезона в «Химках». В зимнее трансферное окно он перешел в «Локомотив». В матче против «Сочи» в 26-м туре РПЛ он отразил удар Кристиана Нобоа с одиннадцатиметровой отметки.

Источник: https://t.me/optarussia/2240
Илья Лантратов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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П
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