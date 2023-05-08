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Сегодня, 21:22

Нагорных высказался о судействе в РПЛ и Кубке России

Дарья Алексеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о судействе в РПЛ и Кубке России.

— Если сейчас у вас и у клуба вопросы к судейскому корпусу?

— Во второй части, за которую я отвечаю, как представитель совета директоров, не так много. После самого яркого матча со «Спартаком» в Кубке России. Больше таких моментов, за которые мы могли предъявить судейскому корпусу не было.

— Вас устраивает работа судейского корпуса?

— Нас не может устраивать либо не устраивать работа судейского корпуса. Сама постановка вопроса не правильная. Что значит устраивает или не устраивает работа судей? Что такое спорт? Соперничество двух команд. Говорить устраивает либо нет работа судей — это не по-спортивному. Работу судей должны оценивать те, кто должен оценивать их работу. Прежде всего федерации. По отношению к футболу — это РФС.

Футбол
РПЛ
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 3 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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