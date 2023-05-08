Нагорных высказался о судействе в РПЛ и Кубке России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о судействе в РПЛ и Кубке России.

— Если сейчас у вас и у клуба вопросы к судейскому корпусу?

— Во второй части, за которую я отвечаю, как представитель совета директоров, не так много. После самого яркого матча со «Спартаком» в Кубке России. Больше таких моментов, за которые мы могли предъявить судейскому корпусу не было.

— Вас устраивает работа судейского корпуса?

— Нас не может устраивать либо не устраивать работа судейского корпуса. Сама постановка вопроса не правильная. Что значит устраивает или не устраивает работа судей? Что такое спорт? Соперничество двух команд. Говорить устраивает либо нет работа судей — это не по-спортивному. Работу судей должны оценивать те, кто должен оценивать их работу. Прежде всего федерации. По отношению к футболу — это РФС.