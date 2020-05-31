Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интереса «Милана». 25-летний иранец входит в шорт-лист итальянского клуба, утверждает La Gazzetta dello Sport.

В летнее трансферное окно «Милан» может составить конкуренцию «Наполи» в борьбе за Азмуна. Отмечается, что неаполитанский клуб уже проводил переговоры о трансфере футболиста.

Однако предпочтительной целью «Милана» остается Лука Йович, который перешел в «Реал» летом 2019 года за 60 миллионов евро.

Действующий контракт Азмуна в «Зените» рассчитан до 30 июня 2022 года. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.

В составе «Зенита» Азмун стал чемпионом России в сезоне-2018/19. Помимо клуба из Санкт-Петербурга, в России он выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.