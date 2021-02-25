Нападающий «Аякса» прилетел в столицу России для подписания контракта со «Спартаком». Эту информацию «СЭ» подтвердил глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов:

— В среду Промес прибыл в Москву, где в случае успешного прохождения медосмотра подпишет контракт с нашим клубом. Переговоры по трансферу Квинси велись около двух месяцев. Спартаковцы предлагали амстердамцам несколько вариантов сделки, однако помехой служило разбирательство по уголовному делу, возможным фигурантом которого являлся игрок.

Переговорный процесс проходил сложно, но все-таки дал результат: это будет полноценный трансфер на сумму около 10 миллионов евро и личный контракт на срок 3,5 года.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год: выигрывал золото РПЛ и Суперкубок страны. Всего на счету Квинси 66 голов в 135 официальных матчах за красно-белых.

Летом 2018 года голландец перешел в «Севилью», где провел один сезон, а затем выступал за «Аякс».