Кварацхелия, Дюпин и Уремович — лучшие игроки «Рубина» в сезоне
18:50
Полузащитник Хвича Кварацхелия, вратарь Юрий Дюпин и защитник Филип Уремович признаны лучшими игроками «Рубина» в сезоне-2019/20 по версии болельщиков.
19-летний Кварацхелия забил три гола за казанцев, сделал три голевые передачи, заработал два пенальти, стал вторым в лиге по успешным обводкам.
32-летний Дюпин — лидер сезона по количеству сэйвов и отбитых ударов, 13 сухих матчей.
23-летний Уремович — лидер сезона по единоборствам в обороне, 89 процентов точных передач, 78 процентов отборов.
«Рубин» завершил сезон-2019/20 на 10-й строчке с 35 очками.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/opredeleny-luchshie-igroki-sezona-2019-20
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