Полузащитник Хвича Кварацхелия, вратарь Юрий Дюпин и защитник Филип Уремович признаны лучшими игроками «Рубина» в сезоне-2019/20 по версии болельщиков.

19-летний Кварацхелия забил три гола за казанцев, сделал три голевые передачи, заработал два пенальти, стал вторым в лиге по успешным обводкам.

32-летний Дюпин — лидер сезона по количеству сэйвов и отбитых ударов, 13 сухих матчей.

23-летний Уремович — лидер сезона по единоборствам в обороне, 89 процентов точных передач, 78 процентов отборов.

«Рубин» завершил сезон-2019/20 на 10-й строчке с 35 очками.