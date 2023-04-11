Российские агенты пройдут экзамен ФИФА в апреле

Агент Вадим Шпинев рассказал «СЭ» о проведении агентского экзамена ФИФА.

«ФИФА изменила регламент, проводятся первые экзамены. На Россию он распространяется, первый экзамен должен пройти 19 апреля. Будет два этапа — сейчас и осенью, как я понимаю. Посмотрим, как будут развиваться события. Как я могу судить по положению, этот экзамен должен проходить в стенах органа, представляющего ФИФА — здание РФС», — сказал Шпинев «СЭ».

Согласно данным на официальном сайте ФИФА, заявку на первый экзамен для агентов в 2023 году можно было подать с 9 января по 15 марта, дата экзамена — 19 апреля.

Второй экзамен для агентов в 2023 году запланирован на 20 сентября. Срок подачи заявок на его прохождение — с 1 мая по 31 июля.