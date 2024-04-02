Клубы РПЛ не обращались в ЭСК по итогам 22-го тура РПЛ

По итогам 22-го тура РПЛ ни один клуб РПЛ не стал обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На втором месте идет «Краснодар» (40). «Динамо» располагается на третьей строчке (38).

Следующий, 23-й тур РПЛ стартует 6 апреля матчем «Урал» — «Крылья Советов» и завершится 8-го числа игрой «Оренбург» — «Рубин».