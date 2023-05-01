Кузьмичев: «Если Дуарте продолжит прогрессировать, то станет качественным защитником «Спартака»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался об игре защитника Алексиса Дуарте за красно-белых.

«Относительно тех игр, в которых Дураке играл, матч с «Ростовом» он провел качественно. У Алексиса были хорошие цифры. Ему требовалось время, чтобы понять требования, адаптироваться. Если Дуарте в том же духе продолжит прогрессировать, то он станет качественным защитником «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

23-летний парагвайский футболист попал в символическую сборную 25-го тура по версии WhoScored. В матче с «Ростовом» он отыграл все 90 минут.

Дуарте перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Серро Портеньо».