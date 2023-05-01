Корнаухов — об Облякове: «Такой футболист нравится любому тренеру»

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов в интервью «СЭ» высказал мнение об игре полузащитника армейцев Ивана Облякова.

— Обляков проводит лучший сезон в карьере. Есть объяснение?

— Начнем с того, что Иван — футболист, который нравится любому тренеру.

— Это почему же?

— Да потому что универсал с приставкой «супер»! Может спокойно выйти и в опорной зоне, и левым латералем, и инсайдом. В последних матчах ему отводят роль крайнего нападающего. Вот ближе к атаке он и любит играть. Неслучайно после ухода из ЦСКА Дзагоева его 10-й номер забрал именно Обляков.

— Так в чем конкретно прибавил Иван за последний год?

— В принятии решений. Теперь все делает настолько быстро, что соперники за ним не успевают. У Облякова с техникой порядок, шикарная левая нога. Поэтому и сам забивает, и партнерам выкладывает мяч как на блюдечке.

Полностью интервью Корнаухова «СЭ» можно прочитать здесь.