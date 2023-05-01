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Корнаухов — о Йокановиче: «Его главная проблема в том, что от стиля Шварца он отошел, а свой так и не создал»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник ЦСКА и директор академии красно-синих Олег Корнаухов в интервью «СЭ» оценил игру «Динамо» в текущем сезоне.

— Вы обмолвились, что сюрпризов в 25-м туре не было. А победа «Факела» в Москве?

— Это лишь на первый взгляд неожиданность. Если вспомнить, как «Динамо» играет всю весну, начинаешь понимать, что даже 0:2 дома с «Факелом» — не сенсация. Воронежцы отчаянно сражаются за выживание, команда у них дружная, сплоченная. Звезд с неба не хватают, но за счет самоотдачи и организации игры набирают очки. Всегда бьются до конца, не разваливаются!

А «Динамо» при Йокановиче слишком уж нестабильно. Лидеры не в лучшем состоянии. Сбалансированной командной игры не просматривается. Неудачные отрезки сменяются целыми провальными матчами...

— Перефразируя Аленичева, можно сказать, что Славиша Йоканович — тупик для «Динамо»?

— Ну, тупик — это перебор. Просто, когда «Динамо» тренировал Шварц, было понятно, во что играет команда. Да, весной забуксовала, уступила «Сочи» серебро, а «Спартаку» — Кубок. Тем не менее мы видели развитие футболистов, все прибавляли на глазах.

— Это правда.

— Мне кажется, главная проблема Йокановича в том, что от стиля Шварца он отошел, а свой так и не создал. В итоге ни результата, ни выстроенной игры. Сплошные качели!

Полностью интервью Корнаухова «СЭ» можно прочитать здесь.

Олег Корнаухов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
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 22
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Квинси Промес

Спартак

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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 8
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
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 15 1 2
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