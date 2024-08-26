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Сегодня, 18:35

Кузьмичев: «Был бы осторожен, говоря сейчас о попадании «Локомотива» в тройку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал выступление основной команды железнодорожников на старте сезона РПЛ.

«Если у «Локомотива» будут случаться дисквалификации из-за карточек или, не дай бог, травмы, то не особо видно, кто сможет заменить Батракова в середине поля. Тот же Влад Сарвели, которого выпускают на эту позицию, в сравнении совершенно не справляется с задачей. Есть ощущение, что запаса прочности тех ребят, которые могут как минимум не испортить, может не хватить.

Поэтому я был бы осторожен, говоря сейчас про попадание «Локомотива» в тройку. Чемпионат длинный. Хотя, если первый круг «Локомотив» закончит на позиции лидера, то можно уже иначе относиться к такой ситуации. Тогда будет приобретение в паузе, которое сможет усилить команду», — цитирует Кузьмичева Metaratings.

После 6 туров «Локомотив» с 15 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. В последнем матче команда Михаила Галактионова победила «Ростов» (3:2).

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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ЦСКА

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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

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