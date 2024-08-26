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Непомнящий: «Вижу, что психологический потенциал «Локомотива» очень высок»

Алина Савинова
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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ после шести туров.

«Пока остается только радоваться за ребят и за тренеров. Команда, не обладая в составе звездами вселенского масштаба, играет в хороший и приятный футбол, который нравится футболистам и болельщикам. Результат радует. Да, это банальности, но потеряв футболистов перед сезоном, они приобрели новую игру. Галактионов сравнил «Локомотив» с хищником? Я бы так пока не говорил (смеется). Но вкус побед они точно почувствовали. Я вижу, что их психологический потенциал очень высок», — цитирует Непомнящего Legalbet.

25 августа «Локомотив» дома обыграл «Ростов» (3:2) в 6-м туре РПЛ и с 15 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Legalbet
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
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Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
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31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
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