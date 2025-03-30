Кузьмичев: «В «Крыльях» уже приняли решение по Осинькину»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением, что летом Игорь Осинькин покинет пост главного тренера «Крыльев Советов».

— Есть ли у Игоря Осинькина будущее в «Крыльях»?

— Я всегда считал Игоря сильным тренером. Вся та ситуация вокруг клуба точно не добавляет ему спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Думаю, руководство уже приняло по нему решение. С Осинькиным летом расстанутся, его не оставят. Хотя, на мой взгляд, это неправильно.

— Почему?

— Не вижу, кто придет ему на смену и сработает лучше. Но, похоже, летом Игорь этот проект покинет.