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Кутепов провел тренировку в защитной маске

21:44

Защитник «Спартака» Илья Кутепов провел тренировку в защитной маске перед матчем 11-го тура РПЛ против «Оренбурга». Футболист получил травму в игре 10-го тура против «Уфы» (0:1).

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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