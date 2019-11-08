Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.

— Ситуация в команде нормальная, все в команде готовы играть за исключением Кутепова, у которого есть небольшие проблемы, — сказал Тедеско. — У него небольшая мышечная травма.

Напомним, что игра состоится в субботу, 9 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени. (Дмитрий Гирин)

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