Кутепов может сыграть с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел пресс-брифинг перед воскресным матчем 17-го тура чемпионата России с «Уралом».

— Как использовали паузу на сборную?

— Уделили внимание второй команде, которая играла два матча. Решили дать практику Игнатову и Гапонову. В среду поехали и посмотрели игру «Спартака-2». Кое-что видели ранее на видео, но важнее все посмотреть в живую. А вообще работали с восьмерыми игроками индивидуально, тактически, работали над позициями. Времени зря не теряли.

— Уже понятно, в каком состоянии вернулись футболисты из сборных?

— Первые вернулись Крал, Айртон и Понсе. Состояние нормальное. Остальные присоединятся сегодня.

— Сможет ли сыграть Илья Кутепов?

—Да. Он тренировался вчера и находится в готовом состоянии. Будет или нет — не знаю. Но может. Стартовый состав заранее не называю. (Дмитрий Зеленов)

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