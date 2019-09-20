Лучшим игроком матча 10-го тура российской премьер-лиги «Уфа» — «Спартак», завершившегося победой хозяев со счетом 1:0, стал защитник красно-белых Илья Кутепов. 26-летний россиянин выиграл 11 из 14 единоборств, совершил 12 перехватов, 7 подборов и 2 отбора и получил 320 баллов по индексу InStat.

В тройку лучших вошли защитник «Уфы» Джемал Табидзе (307) и хавбек Данила Емельянов (291). Худшим по данным InStat оказался форвард хозяев Андрес Вомбергар, проведший на поле 16 минут. Индекс словенца — 213.

Автор победного для «Уфы» автогола Николай Рассказов с 241 баллом поделил девятое место в составе «Спартака» с Аязом Гулиевым.

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