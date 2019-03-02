Курбан Бердыев: "У Сагитова есть звездная болезнь. Посмотрим"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы над "Ахматом" (1:0) в матче 18-го тура премьер-лиги отметил, что его у форварда Артура Сагитова, забившего победный гол, есть звездная болезнь.

- Напряженная игра без моментов, - сказал Бердыев. - В первом тайме Полоз мог забить. Игра была ничейная, но Всевышний нам вернул за то, где мы потеряли очки. Хотя первый мяч Сагитова был чистым.

- Что вы испытали в момент гола Сагитова.

- Рад за парня. Наш воспитанник.

- Не боитесь, что парень может надеть корону?

- У Сагитова есть эта болезнь. Будем бороться. Он второй сбор провел уже в дубле. (Артур Еникеев)

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