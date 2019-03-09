Курбан Бердыев: "Не думаю, что игра с "Арсеналом" показательная для ЦСКА"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 19-го тура премьер-лиги против ЦСКА отметил, что поражение армейцев в прошлом туре - не показатель их игры.

– Не думаю, что игра с Тулой показательная для ЦСКА. Игры бывают разные, это вообще не показатель.

– Сегодняший состав отличается от того, что был против "Ахмата"в кубковой игре. Те футболисты еще не готовы бороться за место в старте?

– Я бы так не сказал. Просто есть группа игроков, которые готовились к кубку, и которые готовились к чемпионату.

– У вас почти нет легионеров, это вам не облегчает работу как тренеру, что на тренировках конкуренции меньше?

– Я бы так не сказал, что конкуренция меньше. У нас футболисты примерно одинакового уровня. Интересно работать, время покажет, что получится. Плюс, молодежь растет.

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