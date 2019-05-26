Курбан Бердыев: "Моя последняя игра в "Рубине"? Все после матча"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России против "Краснодара". Встреча начнется в 14.00 (мск).

"Краснодар" с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 36 баллами располагается на 10-й строчке.

– Последняя игра в "Рубине"? Все после матча. Мотивация на матч? Ребятам интересно сыграть с командлй, которая на ходу, настрой неплохой, поэтому посмотрим. "Краснодар" будет активно играть впереди, мы будем отталкиваться от ситуации, которая складывается на поле, – сказал Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер".

Ранее появлялась информация, что Бердыев покинет "Рубин" по окончании сезона-2018/19 в РПЛ.

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