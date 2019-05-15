Бердыев об уходе из "Рубина": "Без комментариев"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба по окончании текущего сезона.

– Без комментариев, – сказал Бердыев.

Ранее информацию об уходе распространил портал Sport24.

По данным "СЭ", вероятность ухода Бердыева, который является, в том числе и акционером клуба, зависит от предложения казанцев по новому контракту (текущий контракт завершается по окончании этого сезона и зарплата по нему составляет около 3 миллионов долларов), а также от решения CAS по апелляции на отстранение от еврокубков.

В октябре 2018 года УЕФА отстранил "Рубин" от участия в еврокубковых турнирах, если команда отберется в один из них в течение сезонов-2019/20 и 2020/21. Причина – нарушение казанским клубом правил финансового fair play.

"Рубин" подал апелляцию на это решение, она должна быть рассмотрена до конца мая. В том случае, если апелляцию клуба будет удовлетворена, шанс на продолжение карьеры Бердыева в казанском клубе на посту главного тренера есть. (Сергей Егоров)​

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