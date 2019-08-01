Кураньи жалеет, что новым клубом Шюррле стал самый главный соперник "Динамо"

Бывший нападающий сборной Германии и "Динамо" Кевин Кураньи не в восторге от того, что нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле на правах аренды оказался именно в "Спартаке".

- В другой стране всегда можно чему-то научиться, и российский чемпионат только выигрывает от появления сильных легионеров, - цитирует Кураньи Deutschen Presse-Agentur. - Я желаю Андре успехов в этой великой стране. Однако, как бывший игрок "Динамо" хочу сказать: новым клубом не должен был стать "Спартак" - наш самый главный соперник.

В среду, 31 июля, "Спартак" объявил об аренде Шюррле на один сезон. Шюррле выигрывал ЧМ-2014 в составе сборной Германии. Ранее футболист выступал за "Челси", "Фулхэм", "Байер", "Вольфсбург", "Майнц".

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