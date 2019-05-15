Кукуян обслужит матч "Ростов" - "Зенит"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу "Крылья Советов" – "Спартак" обслужит Василий Казарцев (Санкт-Петербург). "Ростов" и "Зенит" рассудит Павел Кукуян (Сочи).

18 мая (суббота)

"Уфа" – "Оренбург": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

ЦСКА – "Ахмат": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

"Крылья Советов" – "Спартак": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

19 мая (воскресенье)

"Урал" – "Локомотив": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

"Енисей" – "Динамо": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Арсенал" – "Краснодар": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Ростов" – "Зенит": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

20 мая (понедельник)

"Рубин" – "Анжи": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).