Кудряшов из-за перелома скуловой кости пропустит около трех недель

Защитник «Факела» Федор Кудряшов выбыл из строя на срок от двух до трех недель, сообщает пресс-служба воронежцев.

Кудряшову диагностировали перелом скуловой кости без смещения.

36-летний футболист получил травму в матче против «Ахмата» (2:1) в 14-м туре РПЛ. Во втором тайме он столкнулся в середине поля с форвардом грозненцев Мохамедом Конате.

В текущем сезоне Кудряшов провел 13 матчей за «Факел» во всех турнирах. Он подписал контракт с воронежцами в летнее трансферное окно.