Кудряшов из-за перелома скуловой кости пропустит около трех недель
Защитник «Факела» Федор Кудряшов выбыл из строя на срок от двух до трех недель, сообщает пресс-служба воронежцев.
Кудряшову диагностировали перелом скуловой кости без смещения.
36-летний футболист получил травму в матче против «Ахмата» (2:1) в 14-м туре РПЛ. Во втором тайме он столкнулся в середине поля с форвардом грозненцев Мохамедом Конате.
В текущем сезоне Кудряшов провел 13 матчей за «Факел» во всех турнирах. Он подписал контракт с воронежцами в летнее трансферное окно.
Источник: ФК «Факел»
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|
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|13
|6
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|22
|
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|13
|5
|6
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|
5
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|5
|6
|2
|23-17
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|
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|6
|2
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|20
|
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|2
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|20
|
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|13
|5
|5
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|20
|
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|4
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|
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|4
|4
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|16
|
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|12
|
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|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
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|
16
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|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1
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